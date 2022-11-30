Путин: мы умные, а те, кто отменяют нашу культуру — не очень

Глава российского государства Владимир Путин прокомментировал отмену русской культуры за рубежом, заявив, что там могут поступать только недалёкие люди.

"Мы умные, а те, кто отменяют нашу культуру — не очень. Нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших образцов других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперёд", — сказал он в ходе общения с директором театра из Читы.

Ранее сообщалось, что русофобия десятилетиями — если не веками взращиваемая в странах Запада — с началом российской СВО на Украине выплеснулась, затопила умы, вдруг став безумно популярной. И что интересно, модному веянию поддались даже те, кто ранее ни в каких подобных увлечениях "замечен не был".

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