Юрист: "Алкоголь по почте — страна в пропасть"

Уже сообщалось, что в Российской Федерации решили рассмотреть вопрос дистанционной торговли спиртными напитками.

Раньше о такой новации было даже недопустимо говорить вслух, однако сегодня могут "начать со стартапа" любые начинания в бизнесе.

И якобы даже самые нелепые и вредные начинания могут найти понимание, уверен юрист Александр Хаминский.

В интервью с изданием ФАН он рассказал, что два с половиной года назад добился запрета рекламы алкоголя в Сети, "дав по рукам" крупнейшим онлайн-маркетам.

А нынешнее "начинание" — дистанционная продажа алкоголя, это никакое не благое дело, а "падение в пропасть", подытожил юрист.

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