В школы Донецка и Луганска доставят учебники из Москвы

Больше миллиона учебных пособий отправят из Москвы в общеобразовательные учреждения Луганска и Донецка.

В Москве уже начали закупать учебники у издательств. Доставить учащимся нужное количество новых книг, рабочих тетрадей и других материалов, необходимых по учебной программе, планируется до конца декабря 2022 года.

"У нас есть возможность в непростые дни оказать поддержку нашим коллегам и предоставить учебники и наглядные пособия для работы. Таким образом мы объединяем усилия систем образования Москвы, Донецка и Луганска ради общей цели — успешного и отвечающего требованиям времени обучения подрастающих россиян, живущих сегодня в республиках", — объясняет руководитель столичного департамента образования и науки Александра Молоткова.

Кроме того, на сегодняшний день собрано более 700 книг для детей Луганской и Донецкой народных республик в рамках всероссийской акции "Дети — детям".

В ней приняли участие сами столичные школьники, которые собрали книги из домашних библиотек в специальные пункты сбора при образовательных организациях и региональных штабах гуманитарной миссии #мывместе.

Среди собранного есть и произведения классической литературы — Александра Пушкина, Агнии Барто, Валентина Катаева, Александра Грина и многих других.

К акции также подключились школьники всей страны: ученики из разных регионов России собрали около пяти тысяч книг.

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