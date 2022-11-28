Рижская площадь преображается

С открытием станции "Рижская" Большой кольцевой линии образуется ТПУ, включающий БКЛ, Калужско-Рижскую линию метро и МЦД-2. С учётом нового функционала территории было начато её комплексное благоустройство. Сейчас работы близятся к завершению.

"Укладка гранитной плитки выполнена на 95 процентов — всего выложено около трех тысяч квадратных метров натурального камня. Рисунок мощения выполнен в виде параллелограммов, выложенных из плитки размером 300 на 600 миллиметров трех оттенков серого цвета. Кроме того, подготовлены обширные геометрические пространства для высадки газона, а также павильоны для отдыха и защиты от осадков", — сообщает вице-мэр по вопросам строительства Андрей Бочкарев.

Благоустроительные работы проводятся в точке, где расположится выход со строящейся станции. Здесь же будут делать остановку основные маршруты наземного транспорта.

На данный момент уже завершена проводка коммуникаций и отделка воздухозаборных киосков, ведётся установка освещения. Станцию также связали с уже имеющимся под Рижской площадью переходом. Он позволит сделать пересадку на "оранжевую" ветку и выйти к Рижскому вокзалу.

Во втором квартале 2023 года на всей Рижской площади будет проведено озеленение. Планируется высадка крупномерных деревьев и множество кустарников, будут обустроены цветочные клумбы и разложен газонный настил.

К моменту открытия протяжённость БКЛ превысит 70 км. Всего на новой линии будет функционировать 31 станция, большая часть которых уже сейчас ежедневно принимает пассажиров.

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