Московские школьники презентуют проекты по истории храмов России

В Москве стартовала олимпиада "История и культура храмов столицы и городов России" для учеников 1-11 классов, студентов колледжей и воспитанников дошкольных групп.

Чтобы принять участие, нужно провести собственное исследование одного из объектов российской религиозной архитектуры: его строительство, особенности и историю. Работу нужно оформить и представить в виде мультимедийной презентации, фоторепортажа, видеосюжета или макета. Для самых маленьких есть отдельная программа-номинация "Дорога к храму", в рамках которой дошкольники смогут представить свои творческие работы в виде рисунков и аппликаций.

Проведение такого мероприятия направлено на самостоятельное знакомство детей с историей традиционных религий нашей страны.

"Олимпиада "История и культура храмов столицы и городов России" ежегодно проводится для столичных школьников и студентов колледжей. Особенно ценно, что для воспитанников дошкольных групп существует своя номинация "Дорога к храму". Мы уверены, что олимпиада помогает учащимся приобщиться к культуре народа, проникнуться духовностью, получить опыт участия в масштабном образовательном событии", — отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Готовые материалы нужно разместить в своем личном кабинете на сайте Городского методического центра с 9 по 13 января 2023 г.

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