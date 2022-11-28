Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Марков призвал Папу Римского просить прощения у Кадырова на коленях
В Москве 10-летний ученик принёс в школу петарду и лишился пальца
Сербский снайпер заявил о планах Запада передать России разрушенную Украину
Рогов: ВС РФ не позволили ВСУ перебросить танковую бригаду в Запорожье
В Москве пройдет II Всероссийский семинар-совещание "Российское казачество"
Матвийчук заявил, что ВС РФ дадут ответ на поставки для ВСУ дальнобойных ракет
Крейг Робертс: Россия уничтожит Украину за один день без ядерного оружия
Бои идут в центре Марьинки, заявил Пушилин
Пушилин заявил о скором окружении Артёмовска

Московские школьники презентуют проекты по истории храмов России

Россия » Центр » Москва

В Москве стартовала олимпиада "История и культура храмов столицы и городов России" для учеников 1-11 классов, студентов колледжей и воспитанников дошкольных групп.

Московские школьники презентуют проекты по истории храмов России

Чтобы принять участие, нужно провести собственное исследование одного из объектов российской религиозной архитектуры: его строительство, особенности и историю. Работу нужно оформить и представить в виде мультимедийной презентации, фоторепортажа, видеосюжета или макета. Для самых маленьких есть отдельная программа-номинация "Дорога к храму", в рамках которой дошкольники смогут представить свои творческие работы в виде рисунков и аппликаций.

Проведение такого мероприятия направлено на самостоятельное знакомство детей с историей традиционных религий нашей страны.

"Олимпиада "История и культура храмов столицы и городов России" ежегодно проводится для столичных школьников и студентов колледжей. Особенно ценно, что для воспитанников дошкольных групп существует своя номинация "Дорога к храму". Мы уверены, что олимпиада помогает учащимся приобщиться к культуре народа, проникнуться духовностью, получить опыт участия в масштабном образовательном событии", — отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Готовые материалы нужно разместить в своем личном кабинете на сайте Городского методического центра с 9 по 13 января 2023 г.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Популярное
NYT: войска ВСУ проявили изобретательность при ударе по крейсеру "Москва" ВМФ РФ

Аналитики The New York Times "похвалили" ВСУ за изобретательность при ударах по Змеиному и крейсеру "Москва".

NYT: войска ВСУ проявили изобретательность при ударе по крейсеру "Москва" ВМФ РФ
В ЛНР разбили бригаду ВСУ, которая расстреляла пленных русских солдат в Макеевке
В ЛНР разбили бригаду ВСУ, которая расстреляла пленных русских солдат в Макеевке
Ракеты ВКС РФ поразили крупный железнодорожный узел в Днепропетровской области
Баширов: смерть Макея – ответ на вопрос "почему Путин не полетел на Бали"
Знак зодиака 28 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Баширов: смерть Макея – ответ на вопрос "почему Путин не полетел на Бали" Ольга Лебедева Сын Джона Леннона уверен, что его отца убили американские спецслужбы Сергей Лебедев
Разведчики группировки "О" ВС РФ посадили дрон ВСУ с помощью системы РЭБ
В ночь на 27 ноября ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Запорожье
Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ перешли в наступление на Купянском направлении
Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ перешли в наступление на Купянском направлении
Последние материалы
Пушилин заявил о скором окружении Артёмовска
Сивков назвал отступление ВС РФ новой опасностью в зоне СВО на Украине
Московские школьники презентуют проекты по истории храмов России
Рогов заявил о 700 спецназовцев ВСУ, готовых штурмовать Запорожскую АЭС
Онколог Кубес: постоянная боль в горле может быть признаком опухоли головы и шеи
Соловьёв призвал россиян умереть за родину, а не сидеть на даче у озера Комо
В Казани судят предполагаемого убийцу пятилетней девочки с инвалидностью
The Hill предостерёг Запад от прямого вмешательства в конфликт с РФ на Украине
Рогов усомнился в правильности данных о потере 1200 наёмников ВСУ на Украине
Норвегия купит газ для Украины на сумму два миллиарда крон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников