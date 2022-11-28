В Башкирии отец ребёнка-инвалида два года боролся за получение законного жилья

В Башкирии отец ребёнка-инвалида на протяжении двух лет боролся за получение квартиры, которая положена его семье по закону. Об этом пишет mkset.ru.

По информации издания, Марат Закиров подал документы на предоставление жилья ещё в 2020 году. Он указал, что в его многодетной семье воспитывается мальчик, у которого медики выявили несколько опасных болезней, провоцирующих приступы.

Местные власти не торопились с выдачей ключей от новой квартиры, поэтому Закиров начал бороться с несправедливостью самостоятельно. Он обратился за помощью к руководителю Башкортостана Радию Хабирову, однако глава республики направил его к прокурорам.

После обнародования информации об этой ситуации в СМИ семья смогла получить обещанную квартиру.

Однако Закирову предоставили жильё с 72-процентным износом. Через некоторое время семья отказалась от этой квартиры, а следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Осенью прошлого года проверку взял на личный контроль руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.

Лишь 22 ноября 2022 года семья получила хорошую квартиру. Сейчас Марат Закиров помогает другим жителям республики решать жилищные проблемы.