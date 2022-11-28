В Дагестане разыскивают экс-замглавы Минздрава из-за махинаций с аппаратами ИВЛ

Бывший заместитель главы Минздрава Дагестана Мазай Рамазанов объявлен в розыск, он подозревается в махинациях с поставками аппаратов ИВЛ в медучреждения, пишет newizv.ru.

По информации издания, в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий. Как пояснили следователи, ущерб от его действий оценивается в 24 миллиона рублей.

Отмечается, что весной 2022 года в преддверии широкого распространения коронавирусной инфекции Рамазанов приказал главному врачу одного из медучреждений Махачкалы закупить аппараты ИВЛ, которые не отвечали условиям государственного контракта.

В результате махинаций с участием бывшего замруководителя Минздрава Дагестана больницы получили неисправное оборудование.

При этом во время пандемии в системе здравоохранения республики складывалась тяжёлая ситуация. Многие медучреждения сталкивались с дефицитом аппаратов искусственной вентиляции лёгких.