Бывший заместитель главы Минздрава Дагестана Мазай Рамазанов объявлен в розыск, он подозревается в махинациях с поставками аппаратов ИВЛ в медучреждения, пишет newizv.ru.
По информации издания, в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий. Как пояснили следователи, ущерб от его действий оценивается в 24 миллиона рублей.
Отмечается, что весной 2022 года в преддверии широкого распространения коронавирусной инфекции Рамазанов приказал главному врачу одного из медучреждений Махачкалы закупить аппараты ИВЛ, которые не отвечали условиям государственного контракта.
В результате махинаций с участием бывшего замруководителя Минздрава Дагестана больницы получили неисправное оборудование.
При этом во время пандемии в системе здравоохранения республики складывалась тяжёлая ситуация. Многие медучреждения сталкивались с дефицитом аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
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