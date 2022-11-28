Очередной лазурный автобус сгорел в Петербурге

В Петербурге сгорел очередной автобус, прибывший в город в рамках транспортной реформы. Возгорания на новой технике стали для Северной столицы не редкостью — сообщения о пожарах появляются постоянно. При этом губернатор Александр Беглов ранее уверял, что проблема не в технике, а в "преувеличении" со стороны журналистов.

Очередной пожар на транспорте произошел вечером субботы, 26 ноября. По сообщениям СМИ, сгоревший автобус был резервным и неисправным, пассажиров в нем на момент возгорания не было. Однако, судя по снимкам, лазурный автобус был новым, пришедшим в город максимум полгода назад, когда 1 апреля стартовала транспортная реформа.

Пожары на новых лазурных автобусах стали в Петербурге не редкостью. СМИ почти каждую неделю сообщают о пожарах на транспорте, которые, по счастливой случайности, обходятся без человеческих жертв. Возгорания происходят исключительно на новой технике, которая прибыли в Петербург в рамках транспортной реформы.

Напомним, изменения в сфере общественного транспорта начались в Петербурге с 1 апреля. В рамках транспортной реформы в три этапа старые автобусы были заменены на новые лазурные. Смольный также запретил перевозки пассажиров на маршрутках, а водителей чиновники наняли в обновленный общественный транспорт. В итоге пассажиры столкнулись с лихачеством на дорогах, зачастую ставящим под угрозу здоровье горожан.

Сам губернатор Беглов, отвечая на вопрос о том, почему пожары так часто происходят на новых лазурных автобусах, переложил ответственность на журналистов. Градоначальник тогда заявил, что всему виной СМИ, которые "преувеличивают" масштабы. Однако фотографии горящей техники в социальных сетях доказывают обратное.