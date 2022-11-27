В Костроме Беглов попал в окружение рассерженных петербургских солдат

После мероприятия в танковом батальоне "Аврора", где губернатор Петербурга Александр Беглов под объективы камер передал мобилизованным бойцам внедорожники УАЗ "Патриот", произошел скандал. Как сообщил телеграм-канал "Площадь Восстания" со ссылкой на источник, градоначальника окружили разгневанные мобилизованные петербуржцы из других подразделений. Всех их волновал вопрос — почему администрация Северной столицы не предоставляет обещанную помощь каждому мобилизованному петербуржцу?

Ранее стало известно о "возвращении" губернатора Александра Беглова из очередного отпуска. Сообщалось, что он явился на торжественную отправку гуманитарного груза для бойцов батальона "Аврора" в Кострому. СМИ заметили, что предоставленной Бегловым "помощи" оказалось недостаточно.

"Когда градоначальник в окружении свиты и генералов покидал учебный центр военной академии РХБЗ, на выходе с территории части Беглова узнали и окружили мобилизованные петербуржцы из других воинских подразделений. Красивого диалога не получилось, вместо ожидаемых слов благодарности Беглов услышал от солдат вопросы про обещанную каждому мобилизованному жителю Петербурга помощь от городской администрации", — пишет "Площадь Восстания".

Солдаты из Петербурга сообщили Беглову, что мобилизованных сограждан в войсках сравнивают с "бомжами", потому что они оказались вынуждены покупать себе амуницию и снаряжение самостоятельно. При этом мобилизованные из других регионов уезжают в войска полностью укомплектованными своими губернаторами.

"Градоначальнику пришлось пообещать мобилизованным, что каждому из них будет оказана гуманитарная помощь от города. Для этого на месте разыграли очередную постановку. Беглов строго приказал зампреду комитета по промышленной политике Адру Ситову, который вместе с ним приехал в Кострому, остаться на месте и собрать контакты всех солдат, оставшихся без гуманитарки. После этого Беглову удалось покинуть воинскую часть", — отметили аналитики.

Ранее СМИ заметили, что Беглов потратил 12 миллионов рублей на омолаживающие процедуры в московской клинике. Расходы на "поддержку" батальона "Аврора", по оценкам экспертов, составили 10 миллионов.