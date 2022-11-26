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Для Беглова зима всегда была неожиданной – политолог

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Публицист и политолог Наталия Елисеева в комментарии Pravda.Ru напомнила, что зима для петербургских чиновников всегда начинается внезапно. Поэтому не стоит ожидать, что в сезоне 2022-2023 команда губернатора Александра Беглова станет работать лучше, уверена эксперт.

Для Беглова зима всегда была неожиданной – политолог

Елисеева подчеркнула, что тема уборки снега в Петербурге поднимается не первый год. В Смольном даже при наличии точных погодных данных не могут обеспечить эффективную работу коммунальщиков, поэтому ожидать каких-то изменений в ближайшем будущем не приходится.

"Здесь вопрос в том, что Беглов, зная, что есть такая проблема, зная, как люди реагируют, зная, что каждую зиму огромное количество негативных резких материалов в прессе, огромное количество негативных постов в соцсетях, где петербуржцы негодуют касательно происходящего, почему-то ничего не предпринимает. Абсолютно ничего. И уповать на то, что в этот раз все будет по-другому, мне кажется странно. Потому что опять же есть погодные сводки, когда конкретно предупреждают, что вот гололед, вот там то-то, будьте там осторожны. И логично, что уже только из расчета погодных сводок можно предпринять какие-то действия. Ну хотя бы песком посыпать, это же не сложно. Но тем не менее пока никаких действий не предпринимается. И я бы, честно говоря, не стала бы делать прогнозы, что в сфере ЖКХ будут какие-то изменения и все будет хорошо, и эта зима пройдет гладко и травмы будут минимальны", — рассказала Елисеева.

Снегопад в Петербурге прошел 23 ноября. Убирать осадки были отправлены всего около 350 единиц техники, при этом большая часть из них находилась на дежурстве. Это привело к ДТП и пробкам, травмам среди пешеходов. При этом губернатор Александр Беглов заявлял о готовности 1613 спецмашин для уборки снега.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина
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