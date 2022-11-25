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Провалы снегоуборки прошлой зимы "свели с ума" Александра Беглова

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Провалы прошлой зимы "свели с ума" администрацию Санкт-Петербурга во главе с Александром Бегловым, подозревают в движении "Город перемен". Активисты сняли ролик, посвященный массовой уборке несуществующего снега в Северной столице.

Провалы снегоуборки прошлой зимы "свели с ума" Александра Беглова

Обсуждение проблем с уборкой снега в Санкт-Петербурге в прошедшую зиму вышло далеко за пределы городской повестки. Российские звезды и общественные деятели шутили в телеэфирах либо высказывали обеспокоенность сугробами на улицах Петербурга, мешающих нормальной жизни города и портящих его виды. Попытки губернатора Беглова переложить ответственность за нечищенные улицы на коммунальные службы и капризы погоды вызвали лишь насмешки.

В текущий холодный сезон чиновники пообещали не повторять ошибок прошлой зимы и обеспечить жителям чистый город, однако желание чиновников доказать свою профпригодность пока что выразилось лишь в "перегибах". Так, петербуржцы с удивлением увидели на улицах города дворников и механизаторов, убирающих несуществующий снег. Чиновники объяснили ситуацию необходимостью "тренировки", однако эксперты посчитали доводы Смольного абсурдными и сравнили происходящее с сюжетами рассказов Салтыкова-Щедрина.

"Город перемен" также обратил внимание на проблему напрасной работы дворников, сняв сатирический ролик.

"Похоже, что коммунальщиков Культурной столицы охватила массовая галлюцинация. Они вышли на улицы, вывели технику и начали убирать несуществующий снег. По всей видимости, у нас есть очередное подтверждение того, что петербуржцы живут в реальности, а жители Смольного — в своей собственной матрице", — пишут в Петербурге.

В социальных сетях также активно обсуждают бесцельную нагрузку на коммунальные службы, отмечая, что "симуляция работы" со стороны Беглова давно вызывает лишь раздражение.

 
 
 

Нарекания вызвала также обильная "засолка" улиц в текущий сезон до выпадения снега. В использовании реагентов важна аккуратность, чтобы "химия" не повредила окружающей среде, однако количество реагентов на дорогах Петербурга многократно превышает рекомендованную "столовую ложку с горкой" на метр поверхности. Это негативно влияет на здоровье животных, лапы которых разъедают химические элементы, вредит аллергикам, а также отражается на растительности. Соль с дорог неминуемо попадет на почву, и если ее не поменять, будущей весной можно ожидать "мертвые зоны" на газонах.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина
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