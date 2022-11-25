Клишас: оскорбившему новые регионы РФ депутату Затулину стоит знать Конституцию

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин должен ещё раз перечитать Конституцию страны, заявил российский сенатор Андрей Клишас.

Накануне Затулин, приглашённый в качестве спикера на программу "Вечер с Владимиром Соловьевым", допустил, что российская ядерная доктрина не касается новых российских регионов, так как они "спорная с Украиной территория".

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству напомнил парламентарию, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей проголосовали за возврат в состав России, и их решение поддержал парламент РФ и президент страны Владимир Путин.

"Затулину стоит еще раз прочитать Конституцию", — отметил Клишас в интервью URA.RU.