Депутат Госдумы РФ Константин Затулин должен ещё раз перечитать Конституцию страны, заявил российский сенатор Андрей Клишас.
Накануне Затулин, приглашённый в качестве спикера на программу "Вечер с Владимиром Соловьевым", допустил, что российская ядерная доктрина не касается новых российских регионов, так как они "спорная с Украиной территория".
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству напомнил парламентарию, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей проголосовали за возврат в состав России, и их решение поддержал парламент РФ и президент страны Владимир Путин.
"Затулину стоит еще раз прочитать Конституцию", — отметил Клишас в интервью URA.RU.
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