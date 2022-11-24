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Петербуржцы "потеряли" губернатора Беглова

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Петербурга Александр Беглов пропал из информационного пространства с 13 ноября — журналисты заметили его отсутствие на нескольких знаковых мероприятиях. Вскоре источники "Ротонды" подтвердили, что градоначальник отправился в очередной отпуск, поручив команде в Смольном прикрывать свое отсутствие, создавая видимость работы и контроля ситуации. По некоторым данным, Беглов пожелал не просто отдохнуть, а еще и помолодеть внешне, отправившись в московскую клинику на цикл соответствующих процедур.

Так или иначе, горожане, "потерявшие" губернатора, заметили, что "осенних каникул" Беглов не заслужил, потому что, по их мнению, и ранее он в Смольном только присутствовал, фактически отдыхая на рабочем месте.

 

Петербуржцы припомнили градоначальнику острые городские проблемы — от проваленного обеспечения мобилизационных мероприятий до срыва сроков реализации инфраструктурных объектов. Новые вагоны метро с зарядкой для гаджетов, о которых "спросили" горожан администраторы просмольненских страниц — отлично, но где новые станции и давно обещанный Краснопутиловский путепровод?

 

Досталось и пиарщикам Беглова, не жалея сил изображающим его занятость и вовлеченность в управление. Удивительно талантливые люди, которые позорят "шефа", даже без его участия!

 

"Прикол! Вот в этом вся работа Беглова и заключается — создавать видимость! Ну, собственно, у нас и остальные чиновники так работают! Поэтому вся страна в…, одна видимость, что живем нормально", — заметил Максим Р.

Отдых градоначальника не может быть статьей городского бюджета, если не решены простейшие вопросы зимней уборки и вывоза мусора. Тем более, что об этом говорят уже почти год.

"Нахапал денег с бюджета города и укатил отдыхать, пусть петербуржцы в снегу да грязи купаются!" — возмущается петербуржец.

Губернатор Петербурга "исчезает" без предупреждений не первый раз: в августе его тоже "потеряли", но вскоре "обнаружили" в Минеральных Водах, а после — в Турции и родном Азербайджане. В то время, как губернатор и парламент отдыхали, город сотрясали споры по поводу закона о комплексном развитии территорий, принятом "под занавес" парламентского сезона 29 июня, однако Беглов предпочел уехать, так и не ответив на вопросы петербуржцев о перспективах реализации КРТ и возможных последствиях, что в очередной раз обрушило его "акции" в рейтинге региональных управленцев.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина
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