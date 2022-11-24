С 1 декабря ФСБ расширяет перечень запретных к разглашению сведений

Освещать военную и военно-техническую деятельность в России теперь станет сложнее. В ФСБ уточнили, что новшество коснётся лиц, находящихся под иностранным влиянием.

Федеральная Служба Безопасности РФ опубликовала приказ, подписанный директором ведомства Александром Бортниковым. Согласно документу, с 1 декабря запрещается разглашать чувствительные сведения о деятельности Минобороны РФ и предприятиях ВПК, даже если они не относятся к государственной и военной тайне, сообщает издание newizv.ru.

Авторы материала обращают внимание, что подобный приказ был издан и в прошлом году, но новая редакция содержит в преамбуле упоминание Федерального закона №225-ФЗ от 14.07.2022г. "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".