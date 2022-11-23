Наймет строителей: активист раскрыл, как Беглов планирует убирать снег

Экс-депутат МО "Светлановское", общественный активист Юрий Мазурик в комментарии Pravda.Ru рассказал, как Смольный попытается компенсировать нехватку снегоуборочных машин этой зимой. По его словам, чиновники привлекут строительную технику, что приведет к повреждению асфальтового покрытия.

Мазурик подчеркнул, что со стороны чиновников решение использовать строительную технику в случае ЧП со снегопадами является доказательством их эффективности. Но на самом деле это показывает их неспособность к прогнозированию и неумение наладить работу коммунальных служб.

"Они могут устроить историю с привлечением строительной техники, но это все палка о двух концах. Потому что, когда они этими экскаваторами и грейдерами, рассчитанными на разбор каких-то неровных материалов, пройдутся, они асфальт повредят. Но в логике Смольного все это классно. Сейчас ты героически борешься, привлекая в экстренном порядке всех подряд за двойные-тройные номиналы, потом начинаешь экстренно ремонтировать асфальт по весне. Все классно, расходные статьи только нарастают. А там явно настроение такое: профессионал — это тот, кто больше истратил бюджета, значит, человек умеет работать", — резюмировал активист.

Очередной снегопад обрушился на Петербург в среду, 23 ноября. Журналисты на профильном сайте Комблага насчитали почти 350 единиц техники, большая часть из которых находилась на дежурстве, а еще часть — является мусоровозами. При этом губернатор Александр Беглов ранее заявлял о готовности 1613 единиц спецтехники выйти на улицы. Неспособность градоначальника обеспечить эффективную уборку города привела к образованию наледи, падениям пешеходов и ДТП.