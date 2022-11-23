ОНФ: власти плохо отремонтировали "тропинку смерти" в Челябинской области

Активисты Общероссийского народного фронта в Челябинской области обследовали мост в посёлке Першино. Известно, что это сооружение местные жители называют "тропинкой смерти".

"Отсюда в январе сорвался 91-летний труженик тыла Эргарт Пацер", — напомнили журналисты kursdela.biz.

Выяснилось, что на старом мосту не было перил. Близкие люди погибшего сообщили о происшествии ОНФ. Власти напомнили о национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и пообещали починить сооружение.

Активисты заявили, что новые перила короткие, их слишком мало. Специалисты обнаружили острые углы барьеров и лужи по щиколотку.

При этом корпорация "ЮжРегионСтрой" получила от властей региона 11 миллионов рублей за ремонт местных дорог, подчеркнули в СМИ.