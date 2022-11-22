Ищенко: Ростовская область больше не граничит с другими государствами

Глава парламента Александра Ищенко сообщил, что на заседании Законодательного собрания Ростовской области были приняты поправки в устав, согласно которым после вхождения Луганской и Донецкой народных республик в состав Российской Федерации, регион больше не граничит с иностранными государствами.

"Из-за этого понадобилось поменять описание границ донского региона. Теперь он не граничит с зарубежными государствами", — приводит его слова rostovgazeta.ru.

К слову, у губернатора Ростовской области Василия Голубева есть несколько идей по сотрудничеству с ЛДНР, в частности, будет рассмотрен вопрос создания содружества регионов и экономической кооперации.