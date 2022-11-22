На Дальнем Таганае были замечены световые столбы

В Челябинской области в национальном парке "Таганай" в очередной раз можно было наблюдать световые столбы, которые состоят из ледяных кристаллов в виде пластинки или стержня с шестиугольным сечением.

"Световой столб — это отражение солнечного света от нижней или верхней поверхности, либо от горизонтальных торцов или граней мельчайших ледяных кристаллов в воздухе", — сообщает kursdela.biz.

Отмечается, что подобное явление замечено на Дальнем Таганае.