В Челябинской области в национальном парке "Таганай" в очередной раз можно было наблюдать световые столбы, которые состоят из ледяных кристаллов в виде пластинки или стержня с шестиугольным сечением.
"Световой столб — это отражение солнечного света от нижней или верхней поверхности, либо от горизонтальных торцов или граней мельчайших ледяных кристаллов в воздухе", — сообщает kursdela.biz.
Отмечается, что подобное явление замечено на Дальнем Таганае.
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