В Приморье жители района пожаловались на качество водопроводной воды

Жители нескольких населённых пунктов в Надеждинском районе Приморского края с четверга забили тревогу. Вместо чистой воды у них из кранов течёт жидкость непонятного происхождения. Об этом пишет издание vostokmedia.com.

Однако на вопрос корреспондента, знает ли и. о. главы района Денис Котренко об этих проблемах, чиновник ответил, что ему об этом никто не сообщал.