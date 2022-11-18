Директор Ростовской АЭС: Крым будет производить энергию для новых регионов РФ

После воссоединения полуострова Крым с Россией регион приходилось снабжать электроэнергией с "большой земли", но теперь ситуация в корне поменялась, рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Если восемь лет назад для снабжения крымчан электричеством пришлось срочно прокладывать энергомост по дну Керченского пролива, то сейчас вход запущены две теплоэлектростанции. Полуостров производит больше электроэнергия, чем ему требуется для собственных нужд, пишет издание rostovgazeta.ru.

"Теперь часть этой электроэнергии можно передать в сторону новых регионов — Херсонской и Запорожской областей", — заявил Сальников.

Он добавил, что после освобождения от украинских боевиков Запорожской области в строй войдёт местная АЭС, которая существенно увеличит энергогенерацию на юге России.