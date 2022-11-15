На многоэтажках Волгограда появятся портреты героев ВОВ

На многоэтажных домах Волгограда появятся портреты защитников Сталинграда и других героев Великой Отечественной войны, в том числе, Иосифа Сталина.

"Здания украсят портреты таких героев Великой Отечественной войны, как Михаил Паникаха, Василий Зайцев, Яков Павлов, Георгий Жуков, Александр Родимцев и не только", — сообщает novostivolgograda.ru.

Отмечается, что изображения будут красоваться на проспекте Жукова Дзержинского района.