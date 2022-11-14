Челябинский вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов заявил, что власти оформили для дорожных организаций 59 предписаний.
Сотрудники компаний некачественно убрали снег и лёд на тротуаре, отметил чиновник. Как написали в kursdela.biz, подрядчики должны выплатить из-за ошибок 600 тысяч рублей.
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Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.