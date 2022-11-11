Сергунина: Москва поможет бизнесу в продвижении на международных выставках

До 24 ноября на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ) проходит голосование для компаний, которые хотят представлять свою продукцию на внешних рынках. Они могут выбрать самые перспективные зарубежные выставки для презентации товаров и услуг в 2023 году.

"Такая мера поддержки традиционно пользуется высоким спросом. За шесть лет 1,5 тысячи московских компаний представляли город более чем на 80 международных выставках. На этот раз предпринимателям предлагают выбрать события в 11 категориях — от информационных технологий до электроники и креативных индустрий", — сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Компании смогут проголосовать за события в странах Ближнего Востока, Азии, Африки, Латинской Америки, СНГ или предложить свои варианты. С полным списком предложений можно ознакомиться на сайте МЭЦ. Там же указаны условия для предпринимателей, которые могут принять участие в зарубежных мероприятиях.