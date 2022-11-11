Московских школьников начали обучать "Урокам гостеприимства"

В Московских школах прошёл "Урок гостеприимства". Целью таких уроков является обучение школьников основам гостеприимства и межкультурной коммуникации.

"Важно не просто рассказать ребятам о роли туризма в жизни и экономике города, но и сформировать активное сообщество юных амбассадоров Москвы. Ведь туристический образ города — это не только достопримечательности, но и, прежде всего, сами горожане. Надеемся, "Урок гостеприимства" постепенно станет частью учебного плана всех столичных школ", — обьясняет начальник управления туризма Ирина Шилкина.

На занятии старшеклассникам показали, как общаться с представителями других культур и помочь туристам сориентироваться в Москве. В программу урока входил просмотр серии роликов и творческие задания.

Первый урок 10 ноября провёл видеоблогер и певец Хабиб в школе №1409. Другие школы могли подключится к прямой трансляции. Материалы урока доступны для всех школьников города.