Генпрокуратура РФ требует признать оккупацию Ставрополья нацистами геноцидом

Полугодовая оккупация Ставрополья во время Великой Отечественной войны была отмечена массовыми расстрелами, пытками и истязаниями советских граждан.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов потребовал суд признать эти события геноцидом.

"В период с августа 1942 по январь 1943 года на территории Ставропольского края немецкими оккупационными властями и их пособниками массово уничтожались советские граждане и военнопленные путем расстрелов, жестоких пыток и истязаний", — цитирует заявление Генеральной прокуратуры издание newstracker.ru.

Историки смогли выяснить, напоминают авторы материала, что нацистами за шесть месяцев было убито 28 тысяч мирных граждан региона, в том числе во время массовых казней.