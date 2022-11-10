Жители посёлка Неожиданный Аскизского района Хакасии опубликовали видеосвидетельство вырубленной тайги вблизи населённого пункта и загрязнённой реки Магаза. По их словам, это дело рук рабочих "Артели старателей Хакасия".
Как напоминают авторы портала newkhakasiya.online, это не первое обвинение в адрес компании. Год назад представители местного коренного народа уже сообщали, что артель меняет русла рек, загрязняет воду, перекапывает дороги и мешает жителям собирать дикоросы.
Экологи подсчитали, что действия золотодобытчиков привели к загрязнению 300 километров рек в Хакасии.
В Енисейском управлении Роспотребнадзора рассказали, что только с 2020 года в адрес артели было выписано 14 предписаний, но все они были проигнорированы, а значит ведомство будет добиваться досрочного запрета на золотодобычу.
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