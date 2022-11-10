Прошло ровно пять лет со дня взрыва в Ижевске

9 ноября 2017 года стал страшным днём в жизни жителей дома №261 на Удмуртской улице в Ижевске. После взрыва газа в одной из квартир обвалился целый подъезд дома.

В результате происшествия погибли семь человек, в том числе двое детей. Одиннадцать жителей дома получили травмы различной степени тяжести.

Для разбора завалов больше суток понадобилась тысяче сотрудников МЧС, которые использовали сотню единиц различной спецтехники, напомнил портал udm-info.ru.

Суд признал виновным во взрыве психически нездорового молодого человека, который испытывал неприязненные чувства к соседям. В настоящий момент 27-летний мужчина проходит принудительное лечение в психиатрической больнице.

Комиссия сочла невозможным восстановление пятой секции дома, а потому было принято решение её полностью демонтировать. Все жильцы разрушенного подъезда получили новое жильё.