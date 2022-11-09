В преддверии новогодних праздников новосибирский зоопарк решил сделать подарок Деду Морозу и отправил в Великий Устюг пятерых зайцев-беляков.
Вотчина российского Деда Мороза, находящаяся в Вологодской области, славится разнообразной живностью, и теперь новый дом там нашли три самки и два самца зайца.
"Все гости сказочного места России смогут кормить и гладить пушистых зверят", — сообщает издание atas.info.
Авторы материала уточняют, что животные были отправлены в Великий Устюг самолетом, а за их самочувствием внимательно следили специалисты Россельхознадзора.
Поблагодарить за подарок жителей Новосибирска Дед Мороз сможет уже 24 ноября, когда приедет с официальном визитом в город.
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