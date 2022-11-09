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Господдержка АПК Ростовской области выросла до 8,8 млрд рублей

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Финансирование агропромышленного комплекса (АПК) Ростовской области увеличилось, поскольку государство выделило дополнительные средства на производство и реализацию зерновых культур. Как сообщил на совещании по вопросу достижения целевых показателей АПК первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров, общий объём средств теперь составляет почти 8 млрд 870 млн рублей.

Ростовская область
 

 

 

"До этого отмечалось, что в 2022 году на поддержку аграрной отрасли Дона из двух уровней бюджета было предусмотрено свыше 8,3 млрд рублей, из них более 5 млрд 740 млн из областного бюджета. Однако Ростовская область, как один из основных зернопроизводящих регионов страны, вошла в число субъектов, которым доведены дополнительные средства на поддержку аграриев-растениеводов", — заявил Гончаров.

Также, отметил Гончаров, по сравнению с 2021 годом, сумма поддержки АПК выросла на 1,8 млрд рублей.

Согласно распоряжению российского правительства, из резервного фонда Ростовской области выделено 503,567 млн рублей на частичное возмещение производителям зерновых культур затрат. На сегодняшний день на развитие АПК и сельских территорий из средств господдержки уже направлено почти 6 млрд рублей.

Всего в уходящем году на донских сельхозтоваропроизводителей выделены субсидии в среднем по 50 направлениям, в том числе за счёт средств федерального бюджета — 24 направления. Производителям зерновых культур направлены наибольшие объемы госфинансирования — 1 млрд 27 млн рублей, на приобретение сельхозтехники потрачено 545 млн рублей, на элитное семеноводство выделено 360 млн рублей, на развитие племенного животноводства — 358 млн рублей, на мелиорацию — 264,9 млн рублей.

"Кроме того, обеспеченности донских аграриев всем необходимым содействует система льготного кредитования. Сельхозпредприятиям и фермерам Ростовской области выдано уже более 24 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов под ставку не более 5% и почти 6,4 млрд рублей льготных инвестиционных кредитов", — заключил Виктор Гончаров.

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Автор: Ирина Гусакова
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