Минфин Башкирии: на жильё детям-сиротам единовременно требуется 14 млрд рублей

Заместитель министра финансов Башкирии Роза Юсупова признала, что власти республики не в силах обеспечить всех детей-сирот полагающимся по закону жильём, так как в бюджете региона на это нет средств.

Она пояснила, что за последний год в Башкирии выросла средняя стоимость квадратного метра до 92 тысяч рублей, а потому предусмотренных финансов не хватит для выполнения обязательств, пишет портал mkset.ru.

"То есть за те же деньги мы обеспечиваем жильём уже меньшее число детей-сирот", — добавила Юсупова во время выступления на заседании Госсобрания.

По словам чиновника, статья расходов уже увеличена "до полутора миллиардов", и в планах на следующие три года обеспечить квартирами 1 800 сирот.