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Первый этап благоустройства спорткомплекса "Авангард" завершается

Россия » Центр » Москва

Комплексное обновление спортивного комплекса "Авангард" на востоке столицы продолжается. В настоящее время рабочие заканчивают первый этап благоустройства, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Первый этап благоустройства спорткомплекса "Авангард" завершается

После обновления комплекс должен стать новой точкой притяжения для любителей спорта. Исторический облик стадиона сохранится. Уже отремонтировано административное здание, обновлены зрительские трибуны. Благодаря подогреву играть на футбольном поле теперь можно будет в любое время года.

Также специалисты обновили техническую инфраструктуру, предназначенную для снабжения газом, водой и связью. Полностью обновлен водосток. Проходившие по воздуху провода убрали под землю. Снабжать теплом спорткомплекс будет новая котельная, работающая на газе. Сейчас специалисты налаживают ее работу.

Со стороны шоссе Энтузиастов восстановлено сооружение с колоннами, которое находится на входе. Вместо утраченной мозаики с изображением молодых спортсменов сделали новую — для этого реставраторы использовали старые снимки.

Перед входом, в центральной части площади, появилась стела с названием "Стадион "Авангард”". Она выполнена в красном и белом цветах. Обустроен сухой фонтан с подсветкой.

Появилось множество спортивных объектов для людей разного возраста и спортивных предпочтений — от скейт-парка до шахматных столов. Также оборудованы места для отдыха, комфортные дорожки, уложен газон. Сейчас высаживают деревья и кустарники.

Впереди — второй этап благоустройства. Полностью закончить работы планируется в декабре текущего года.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина
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