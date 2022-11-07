В Удмуртии ждут подключения к газовым сетям более 17 тысяч человек

В Удмуртии по программе догазификации подключено менее 50% нуждающихся, которые подали заявки. Подключения ждут более 17 тысяч заявителей. Об этом пишет издание udm-info.ru.

Отмечается, что всего на сегодня от жителей республики поступило почти 40 тысяч заявок на проведение газа. Из них к сетям подключили лишь 13 тысяч домовладений.