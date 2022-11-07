Фальшивого специалиста Сбербанка не пустили с Украины в Запорожскую область РФ

Российские бойцы задержали на границе Запорожской области молодого человека, который представился беженцем с Украины. Удалось выяснить, что мужчина долгое время обманывал по телефону граждан РФ.

При проверке телефона украинца были найдены инструкции по выманиванию денег у россиян, представляясь специалистом Сбербанка.

Также оказалось, что мнимый беженец является студентом факультета "Правоохранительной деятельности Украины" и ведёт дружескую переписку с националистами из "Правого сектора"*.

"Вам отказано во въезде на территорию Запорожской области Российской Федерации. Свободны", — сообщил молодому человеку пограничник.

Ранее военный эксперт рассказал, что иностранные инструкторы на Украине перестали маскироваться под наёмников и уже открыто руководят украинскими расчётами западного тяжёлого вооружения на передовой.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

* - признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.