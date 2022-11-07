Российские бойцы задержали на границе Запорожской области молодого человека, который представился беженцем с Украины. Удалось выяснить, что мужчина долгое время обманывал по телефону граждан РФ.
При проверке телефона украинца были найдены инструкции по выманиванию денег у россиян, представляясь специалистом Сбербанка.
Также оказалось, что мнимый беженец является студентом факультета "Правоохранительной деятельности Украины" и ведёт дружескую переписку с националистами из "Правого сектора"*.
"Вам отказано во въезде на территорию Запорожской области Российской Федерации. Свободны", — сообщил молодому человеку пограничник.
Ранее военный эксперт рассказал, что иностранные инструкторы на Украине перестали маскироваться под наёмников и уже открыто руководят украинскими расчётами западного тяжёлого вооружения на передовой.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
* - признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.
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