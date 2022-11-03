На полуострове Крым продолжается процесс выявления имущества иностранных граждан из недружественных России стран, рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
Уже принято решение национализировать имущество украинских олигархов, связанных с киевским режимом, пояснил он в интервью РИА Новости. Это касается бахчисарайского комбината "Стройиндустрия", судостроительного завода "Залив", а также строительного гипермаркета "Новацентр" и торгового комплекса.
Антитеррористическая комиссия не обойдёт вниманием и квартиру Владимира Зеленского, добавил Константинов.
"По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия. Когда будет проведена работа, мы сообщим", - пояснил парламентарий.
Будучи кандидатом в президенты Украины Зеленский сообщил, что его супруга является владельцем недвижимости в Крыму с 2013 года. Квартира была приобретена ещё до возвращения полуострова в состав Российской Федерации.
Ранее представитель администрации Запорожской области предположил, что смерть украинского президента может спасти десятки тысяч жизней украинцев.
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