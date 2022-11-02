Член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман считает, что День народного единства будет восприниматься народом должным образом только тогда, Россия вернёт все свои прежние территории, как это случилось с ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областями после проведения референдумов.
"Русское большинство граждан Украины больше не должно подвергаться террору и получить возможность вернуться в единое государство. Что уже произошло с 4 регионами, на которые претендовала Украина. И я думаю, что если так и дальше пойдет, то ещё через несколько лет, мы будем всерьез воспринимать этот праздник именно как напоминание о нашем воссоединении", — приводит его слова Радио 1.
К слову, 4 ноября в День народного единства россиян ждёт один дополнительный выходной день, а в четверг рабочее время будет сокращено.
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.