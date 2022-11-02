Вассерман: День народного единства будет значим, когда РФ вернёт все территории

Член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман считает, что День народного единства будет восприниматься народом должным образом только тогда, Россия вернёт все свои прежние территории, как это случилось с ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областями после проведения референдумов.

"Русское большинство граждан Украины больше не должно подвергаться террору и получить возможность вернуться в единое государство. Что уже произошло с 4 регионами, на которые претендовала Украина. И я думаю, что если так и дальше пойдет, то ещё через несколько лет, мы будем всерьез воспринимать этот праздник именно как напоминание о нашем воссоединении", — приводит его слова Радио 1.

К слову, 4 ноября в День народного единства россиян ждёт один дополнительный выходной день, а в четверг рабочее время будет сокращено.