НЭО требует с петербуржцев неподъемные суммы за вывоз мусора

Жители Санкт-Петербурга продолжают страдать от последствий проваленной мусорной реформы. Теперь к заваленным мусором дворам добавились еще огромные счета за "утилизацию" отходов, которая не производится своевременно.

В нашу редакцию обратился читатель Алексей, который поделился фотографиями квитанции от "Петроэлектросбыта". Помимо счета за электроэнергию, который составил 1470 рублей, с петербуржца требуют оплатить утилизацию мусора Невскому экологическому оператору (НЭО). Компания оценила свою работу в 2106 рублей.

Сам Алексей заверяет, что никаких долгов у него не было и не понимает, почему счет за вывоз мусора превышает расходы на электроэнергию.

"Никогда никаких долгов не было, всегда исправно оплачиваю все счета. Несколько дней назад пришло вот это "чудо". Что с этим делать, пока не знаю. Скорее всего, буду обращаться к Невскому экологическому оператору и требовать пересчета квитанции. По моему мнению, это уже перебор. Сначала было 300 рублей, потом 500 рублей, потом плата поднялась до 800 рублей. Теперь же 2106 рублей. Из каких расчетов оператор берет такие цифры и сколько этот беспредел будет продолжаться?!" — возмутился Алексей.

Стоит отметить, что петербуржцы неоднократно критиковали счета за вывоз мусора, который выставляет Невский экологический оператор (НЭО). Жители Санкт-Петербурга подчеркивают, что, по их мнению, компания не справляется с возложенными на нее обязанностями, из-за чего многие дворы превратились в настоящие свалки. Однако в администрации губернатора Александра Беглова не хотят реагировать на замечания горожан и исправлять ситуацию. Напротив, чиновники громко заявляют, что мусорная реформа якобы принесла городу пользу.

Напомним, в середине сентября многих петербуржцев возмутил отказ Невского экологического оператора вывозить строительный мусор, поскольку это не входит в его обязанности.