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Открыто движение по новому участку Ростовского транспортного кольца

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

31 октября на 9 км федеральной трассы А-280 "Ростов-на-Дону — Таганрог" состоялась официальная церемония открытия нового участка транспортного кольца, опоясывающего Ростов-на-Дону, — третьей очереди Северного обхода и транспортной многоуровневой развязки, которая соединяет обход с трассой.

Василий Голубев
 

Строительство третьей очереди стартовало весной 2021 года. Новый участок, длина которого составила 12,8 км, соединил автодороги Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск и Ростов-на-Дону — Таганрог в обход села Чалтырь. Для движения транспорта предусмотрены две полосы, расчетная скорость — 90 км/ч.

"Новый участок дороги улучшил часть будущего Ростовского транспортного кольца, а Таганрогская развязка позволила повысить качество сообщения в направлении Таганрога. Она также является составной частью транспортного кольца вокруг Ростова. Мы ставим задачу замкнуть его в 2025 году. Это повысит комфорт передвижения для жителей Ростова и соседних районов, даст возможность развития нескольких микрорайонов Ростова-на-Дону и прилегающих районов области.

Но главное — мы значительно сократим транзит по дорогам Ростова. Практически завершён южный подъезд к Ростову, он уже действует, это восемь полос в районе Батайска. Южный подъезд сдан раньше почти на год, и Северный обход — также раньше на несколько месяцев, так что мы движемся вперед", — пояснил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По словам губернатора, открытие нового участка существенно улучшит ситуацию с транспортом в городе и области, в частности, повысит безопасность дорожного движения за счёт увеличения пропускной способности участка. В новый дорожный участок входят два путепровода: один — на развязке с пересечением автодороги Красный Крым — Султан Салы, второй — в районе сельхозпереезда.

Стоит напомнить, что первую очередь Северного обхода запустили уже в 2012 году. На данный момент завершены дорожные работы, прорисована разметка, был закончен монтаж барьерных ограждений и шумозащитных экранов высотой два метра.

Завершающий этап предусматривает создание Западной хорды, которая протянется от открывшейся развязки до моста на улице Профсоюзной.

В итоге 130-километровое транспортное кольцо соединит 12 автодорог и станет инфраструктурным каркасом донского региона с населением около 2,4 млн человек.

Руководитель Федерального дорожного агентства "Росавтодор" Роман Новиков, комментируя данное событие, поблагодарил губернатора и его команду за успешную реализацию нацпроекта: "Очень хорошо, что именно сегодня мы вводим такие знаковые и для страны, и для Ростовской области объекты".

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Автор: Ирина Гусакова
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