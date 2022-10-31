Хабиров подписал законы о границах Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал законы о границах республики с Оренбургской областью. Изменения коснулись также границ внутри отдельных муниципальных образований региона. Об этом пишет издание mkset.ru.

Председатель Курултая республики сообщил, что в ходе установления данных границ возникло немало вопросов. Однако между регионами не возникло разногласий по данному поводу.