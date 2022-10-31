Глава Башкирии Радий Хабиров подписал законы о границах республики с Оренбургской областью. Изменения коснулись также границ внутри отдельных муниципальных образований региона. Об этом пишет издание mkset.ru.
Председатель Курултая республики сообщил, что в ходе установления данных границ возникло немало вопросов. Однако между регионами не возникло разногласий по данному поводу.
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