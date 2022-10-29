Кикнадзе: Россия сама выставит большой счёт Варшаве

В Варшаве заявили, что проведут расчёты потерь за годы Второй мировой войны и потребуют от Москвы возмещения ущерба.

А действительно ли Россия что-нибудь должна, как уверяет польский МИД, объяснил в интервью с изданием Pravda. Ru доктор исторических наук, член-корреспондент РАРАН Владимир Кикнадзе.

Если Россия что и должна, то прежде всего, пересчитать всё то, что должна ей Польша за историю не только XX века, отметил эксперт.

"Давайте начнём с событий начала XVII века за войну, которую вела Польша против русского народа, против украинского народа, белорусского народа, начиная с 1609 и по 1613 год, включая два года нахождения здесь, непосредственно в Москве, в Кремле, в Китай-городе польских войск. Я думаю, это было бы нелишним подсчитать за все предыдущую историю", — отметил обозреватель.

Во-вторых, Польша — первое государство, которое создало предпосылки, чтобы Гитлер получил условия в международном формате для подготовки к развязыванию Второй мировой войны, подчеркнул Кикнадзе. Польша первая в 1934 году заключила двусторонний договор уже с фашистской Германией во главе с Гитлером после того, как это государство вышло из Лиги наций, продемонстрировав, что ей абсолютно наплевать на международные права. Сделала она это вслед за нацистской и милитаристской Японией, говорит доктор исторических наук.

И если говорить о Второй мировой войне, то учёный напомнил о 600 тысячах человек, которые сложили свои головы на территории Польши при освобождении её от фашизма и от геноцида.

"Если вот таким же алгоритмом дальше просчитать, то получается, у этих 600 тысяч человек погибших на польской земле в следующие пять поколений должно было родиться 37 млн 200 тысяч человек. Итого, 30 млн 800 тысяч человек — это то количество людей, которые мы, Россия, сегодня не недосчитываемся в результате освобождения Польши от фашизма. Какая этому цена? Как можно её посчитать? Но мы свой счёт обязательно представим. И, конечно, мы представим свой счёт не только Польше, не только Германии, но и десяткам других государств, которые пришли с агрессией на нашу землю и тем государствам, которые сегодня продолжают геноцид русского, российского народа и на территории Украины, и на территориях, которые вернулись в состав РФ", — подытожил Кикнадзе.