Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Аналитики составили список необычных вакансий: наблюдать за ростом деревьев
Марков заявил, что ВС РФ начнут полномасштабное наступление на Украине в ноябре
Транспортный маршрут Север - Юг станет конкурентом Суэцкому каналу
Пашинян: Армения готова реализовать мирный план России
Атаку дронов ВСУ на корабли в Севастополе мог корректировать БПЛА-разведчик США
Рогов: в Запорожье ликвидировали группу боевиков — выходцев из Чечни и Грузии
ISW: российская армия наступает в ДНР и закрепляется на берегах Днепра
The American Conservative: США скоро ждёт "финансовый Армагеддон" из-за Украины
Боец НМ ЛНР: украинские силовики держали пленных в уличной клетке

Кикнадзе: Россия сама выставит большой счёт Варшаве

Россия

В Варшаве заявили, что проведут расчёты потерь за годы Второй мировой войны и потребуют от Москвы возмещения ущерба.

Кикнадзе: Россия сама выставит большой счёт Варшаве

А действительно ли Россия что-нибудь должна, как уверяет польский МИД, объяснил в интервью с изданием Pravda. Ru доктор исторических наук, член-корреспондент РАРАН Владимир Кикнадзе.

Если Россия что и должна, то прежде всего, пересчитать всё то, что должна ей Польша за историю не только XX века, отметил эксперт.

"Давайте начнём с событий начала XVII века за войну, которую вела Польша против русского народа, против украинского народа, белорусского народа, начиная с 1609 и по 1613 год, включая два года нахождения здесь, непосредственно в Москве, в Кремле, в Китай-городе польских войск. Я думаю, это было бы нелишним подсчитать за все предыдущую историю", — отметил обозреватель.

Во-вторых, Польша — первое государство, которое создало предпосылки, чтобы Гитлер получил условия в международном формате для подготовки к развязыванию Второй мировой войны, подчеркнул Кикнадзе. Польша первая в 1934 году заключила двусторонний договор уже с фашистской Германией во главе с Гитлером после того, как это государство вышло из Лиги наций, продемонстрировав, что ей абсолютно наплевать на международные права. Сделала она это вслед за нацистской и милитаристской Японией, говорит доктор исторических наук.

И если говорить о Второй мировой войне, то учёный напомнил о 600 тысячах человек, которые сложили свои головы на территории Польши при освобождении её от фашизма и от геноцида.

"Если вот таким же алгоритмом дальше просчитать, то получается, у этих 600 тысяч человек погибших на польской земле в следующие пять поколений должно было родиться 37 млн 200 тысяч человек. Итого, 30 млн 800 тысяч человек — это то количество людей, которые мы, Россия, сегодня не недосчитываемся в результате освобождения Польши от фашизма. Какая этому цена? Как можно её посчитать? Но мы свой счёт обязательно представим. И, конечно, мы представим свой счёт не только Польше, не только Германии, но и десяткам других государств, которые пришли с агрессией на нашу землю и тем государствам, которые сегодня продолжают геноцид русского, российского народа и на территории Украины, и на территориях, которые вернулись в состав РФ", — подытожил Кикнадзе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников
Популярное
Силовые структуры
Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США

Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США
Президент ФРГ Штайнмайер: СВО вызвала эпохальный разрыв в связях РФ и Германии
Мир. Новости мира
Президент ФРГ Штайнмайер: СВО вызвала эпохальный разрыв в связях РФ и Германии
Силовые структуры
Сладков: Россия смогла обмануть ВСУ с "оставлением Херсона"
Силовые структуры
Спецназ НМ ДНР уничтожил 22 бойца ВС Украины у Донецкого аэропорта
Анжела Якубовская Екатерина Тарковская: нам надо быть мужественными, не сдаваться и не останавливаться Анжела Якубовская Сергей Лебедев Спутники цвета хаки: Россия уступила военное господство в космосе США Сергей Лебедев Людмила Черткова Вашингтон в ярости: саудиты сорвали "секретную" нефтяную сделку Людмила Черткова
Силовые структуры
Дандыкин проинформировал о вариантах наступления ВС России на Одессу
Мир. Новости мира
На территории ЛНР спецслужбами РФ был задержан пособник ВСУ
ВС РФ освободили населённые пункты от ВСУ и пересекли границу ЛНР и ДНР
Силовые структуры
ВС РФ освободили населённые пункты от ВСУ и пересекли границу ЛНР и ДНР
Последние материалы
Пашинян: Армения готова реализовать мирный план России
Атаку дронов ВСУ на корабли в Севастополе мог корректировать БПЛА-разведчик США
Рогов: в Запорожье ликвидировали группу боевиков — выходцев из Чечни и Грузии
ISW: российская армия наступает в ДНР и закрепляется на берегах Днепра
The American Conservative: США скоро ждёт "финансовый Армагеддон" из-за Украины
Боец НМ ЛНР: украинские силовики держали пленных в уличной клетке
Daily Mail: мэр Киева Кличко попросил у Запада оружие, ПВО и тёплые одеяла
Глава ГУР Украины: Херсон защищает группировка ВС РФ в 40000 бойцов
Губернатор Севастополя Развожаев: корабли ЧФ России отбивают атаку дронов ВСУ
FP: президент Латвии отказался звонить Путину из-за дефицита войск НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, h[email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников