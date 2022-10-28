В Свердловской области 16-летний школьник выиграл миллион рублей

Школьник Матвей Карпов, проживающий в посёлке Лесной Свердловской области, победил в конкурсе "Большая перемена-2022", пишет tagilcity.ru.

По информации издания, 16-летний подросток получил миллион рублей в качестве подарка. Он может потратить эти деньги на образовательные цели или же запустить собственный стартап.

Ученик школы №75 поделился, что испытывает огромную радость после победы.

При этом он не уточнил, куда именно планирует направить миллион рублей.

Победительницей конкурса "Большая перемена" также стала Мария Миллер из Свердловской области. Ей вручили приз в размере 200 тысяч рублей. Школьница заявила, что хочет направить свой выигрыш на учёбу в "Физтех-лицее" им. Капицы. Как пояснила девочка, попасть в эту образовательную организацию было её давней мечтой.