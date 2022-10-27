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Фетисов: речь Путина на Валдайском форуме можно приравнять к его Мюнхенской речи

Россия

Президент России Владимир Путин сегодня, 27 октября, выступил на Валдайском форуме. Как всегда глава государства поднял все самые важные вопросы.

Фетисов: речь Путина на Валдайском форуме можно приравнять к его Мюнхенской речи

А как его выступление характеризует политическую ситуацию в стране, и какое значение оно имеет, объяснил политический консультант Дмитрий Фетисов.

Аналитик отметил, что сегодня не прозвучало чего-то нового. Все эти тезисы, так или иначе, звучали в последнее время в выступлениях президента.

"Но за счёт того, что это, наконец-то, оформлено, как одна большая программная речь, её по статусу уже можно приравнивать к Мюнхенской речи Путина. То есть, по сути, это предложение для лидеров мировых государств к выстраиванию отношений на новых принципах", — отметил эксперт.

По его словам, от Путина уже слышали про многополярный мир, про отказ от глобализма, но он теперь предлагает строить отношения за счёт экономики, за счёт уважения к культурному коду, была прорекламирована, по сути, ядерная энергетика России.

Путин обозначил, каким он видит мир, подчеркнул Фетисов. И сейчас в ближайшее время его выступление будет изучаться, будет оцениваться. Дальше последуют уже от России более конкретные предложения по сотрудничеству, а направлены они будут к крупным государствам Азии, которые сегодня Путин упоминал, заявил обозреватель.

И далее Россия будет стараться предложить сотрудничество и развитие всё большему количеству государств.

"Единственное, что можно отметить — борьбу с США Путин явно намеривается доводить до конца, без каких-либо компромиссов, без какого-либо поиска промежуточных решений — либо победит его точка зрения, либо победит точка зрения американской элиты. Но тут мы уже можем говорить о том, что мировой геополитический порядок будет очень сильно трансформироваться", — подытожил политический консультант.

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Автор: Дмитрий Плотников
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