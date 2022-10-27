В настоящее время Запорожская атомная энергостанция не генерирует электроэнергию, но АЭС может быть запущена в кратчайшие сроки, заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.
"Запорожская АЭС на сегодня не генерирует электроэнергию. Сейчас она находится в состоянии холодного останова реакторов, но при необходимости ее можно оперативно и достаточно быстро перезапустить", — пояснил он в интервью агентству РИА Новости.
Находящаяся недалеко от Энергодара ЗАЭС является самой крупной в Европе по количеству энергоблоков и установленной мощности.
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