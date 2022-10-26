Беглов посадил активиста Леонова после акции о пустых обещаниях Смольного

Координатора движения "Молодой Петербург" Максима Леонова задержали и увезли в отдел полиции в Петроградском районе, а затем арестовали на 8 суток. К этому причастен губернатор Александр Беглов, рассказали в СМИ.
По словам журналистов, именно по указке градоначальника посадили активиста. Правоохранители составили протокол по организации несанкционированного публичного мероприятия.
Активисты "Молодого Петербурга" не раз привлекали внимание общественности к проблемам города. Не так давно в Александровском парке состоялась акция. Ее провел Максим Леонов. Протест был посвящен невыполненным обещаниям Беглова. Молодой человек вышел с плакатом, на котором изображен губернатор.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.