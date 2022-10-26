Специальная комиссия следит за нарушениями во время призыва на службу в Приморье

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил создать специальную комиссию, контролирующую ситуацию с частичной мобилизацией на территории региона, передаёт zr.media.

По информации издания, члены комиссии должны быстро реагировать на возможные ошибки военных комиссариатов. Как поясняет пресс-служба краевого правительства, в рамках частичной мобилизации можно призывать прапорщиков, сержантов и солдат (до 50 лет), младший офицерский состав (до 60 лет), а также старших офицеров (до 65 лет).

Всем мобилизованным мужчинам из Приморья пообещали единовременно перечислить по 150 тысяч рублей.

Кроме того, семьи военнослужащих уже начали получать различные льготы, например, бесплатное питание в школах и детсадах.

21 сентября президент России Владимир Путин, выступая с обращением по ситуации в Донбассе, объявил частичную мобилизацию. В Минобороны РФ отметили, что в общей сложности планируется призвать 300 тысяч резервистов.