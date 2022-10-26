Глава Новосибирской области Андрей Травников пообещал завершить все мероприятия в рамках частичной мобилизации на территории региона до конца недели.
В эфире передачи "Вести Новосибирск" он отметил, что область заканчивает выполнение мобилизационного задания, выданного представителями Минобороны России.
"Сможем выполнить задачу до конца текущей недели", — подчеркнул губернатор.
Травников также добавил, что о полном окончании частичной мобилизации в РФ можно будет говорить после подписания соответствующего указа российским президентом Владимиром Путиным.
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