В Москве принимают заявки на конкурс юных технологических предпринимателей

В столице стартовал прием заявок на участие в чемпионате "Технолидеры Москвы". Как сообщила вице-мэр Наталья Сергунина, приглашаются команды школьников и студентов от 13 до 18 и от 18 до 23 лет, готовые предоставить прототип своей разработки или минимально жизнеспособный продукт. В каждой команде может быть от двух до шести человек. До 30 октября принимаются заявки от образовательных учреждений.

"Принять участие в конкурсе смогут 60 команд. Им будут помогать наставники — профильные специалисты и руководители успешных стартапов. С ними ребята доработают свои решения и подготовятся к презентации. 26 ноября юные изобретатели представят свои разработки экспертам и инвесторам, которые выберут 10 лучших проектов для их дальнейшей реализации", — рассказала Наталья Сергунина.

Она отметила, что победители и призеры соревнования получат также преференции и дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Чемпионат "Технолидеры Москвы" впервые состоялся в 2021 году. Победителями и призерами стали 11 команд. Один из проектов стал резидентом Инновационного центра "Сколково" и начал выполнять первые заказы.