Власти Иркутской области сообщили о начале выплат материальной помощи в размере 100 тыс. рублей жителям дома, который пострадал от падения самолета Су-30.
"Каждая семья получит по 100 тыс. рублей по утрате жилого помещения", — гласит сообщение пресс-службы правительства региона.
Губернатор региона Игорь Кобзев уточнил, что эти средства предназначены на первоочередные нужды.
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