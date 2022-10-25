Жители разрушенного при падении Су-30 дома в Иркутске получат по 100 тыс. рублей

Власти Иркутской области сообщили о начале выплат материальной помощи в размере 100 тыс. рублей жителям дома, который пострадал от падения самолета Су-30.

"Каждая семья получит по 100 тыс. рублей по утрате жилого помещения", — гласит сообщение пресс-службы правительства региона.

Губернатор региона Игорь Кобзев уточнил, что эти средства предназначены на первоочередные нужды.