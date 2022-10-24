Зону отдыха с качелями построили возле станции "Кунцевская" БКЛ

Отдохнуть на комфортном кресле или покачаться на качелях, а потом поехать на метро в нужном направлении. Еще недавно это казалось нереальным. Но именно такую зону отдыха возвели около новой станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии метро.

Впрочем, стоит обратить внимание на то, что с ее открытием здесь появился крупный транспортно-пересадочный узел. Станция "Кунцевская" связала три линии метро и первый Московский центральный диаметр "Белорусско-Савеловский" (Одинцово — Лобня).

С точки зрения архитектуры и ландшафта, возле "Кунцевской" довольно сложный рельеф. Именно поэтому специалисты для отдыха создали закрытое пространство. От транзитной зоны и Рублевского шоссе его отделяет амфитеатр. Кроме того, он позволяет частично скрыть технические сооружения метрополитена.

В итоге, по идее архитекторов внешний вид благоустроенной территории перекликается с внутренним убранством станции "Кунцевской". Она оформлена в монументальном стиле, интерьеры станции и павильонов, как будто высечены из цельного камня.