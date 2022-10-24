В Азовском районе Омской области прокурор подал в суд на 8 сельских администраций, жители которых жаловались на плохой доступ к воде. Об этом пишет издание gorod55.ru.
Прокуратура проверила соблюдение закона о пожарной безопасности и потребовала от администраций оборудовать источники воды для пожаротушения. Суд иск полностью удовлетворил.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.