В Омской области прокуратура подала в суд на восемь администраций

В Азовском районе Омской области прокурор подал в суд на 8 сельских администраций, жители которых жаловались на плохой доступ к воде. Об этом пишет издание gorod55.ru.

Прокуратура проверила соблюдение закона о пожарной безопасности и потребовала от администраций оборудовать источники воды для пожаротушения. Суд иск полностью удовлетворил.