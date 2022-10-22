В Москве началась программа "Управление в образовании"

В городе стартовала программа МРА "Управление в образовании" переподготовки директоров образовательных организаций.

78 директоров уже отправили заявку на участие в программе. Она направлена на учреждения дополнительного образования и школ. Курс такой программы рассчитан на два года, по окончанию которого директорам нужно создать проект развития своей образовательной организации и защитить его, сообщает газета "Мой район".

Директора, словно оказываются студентами и приходят на занятия очно два-три раза в неделю. В остальные дни директорам предложат вебинары, виртуальные задания, дистанционные встречи с экспертами.

— Мы уверены, что каждая образовательная организация — это двигатель изменений и важная площадка коммуникации города и его жителей. Поэтому школам нужны не просто хорошие управленцы, а управленцы, глубоко понимающие содержание образования, его цели и задачи, ориентированные на развитие талантов каждого школьника, — сказал заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Илья Новокрещенов.

Преимущественно директоров отбирали в возрасте до 40 лет, которые уже проявили себя, стараются сделать свою образовательную организацию современной и прогрессивной и решают задачи по ее развитию, однако пика в карьере пока не достигли. Среди таких студентов есть и преподаватели — предметрники.

В программе есть 11 модулей. Каждый из которых охватывает важную тему. Это стратегия развития образования, современные технологии управления, реализация управленческих решений эффективные коммуникации руководителя, управление воспитательными процессами.